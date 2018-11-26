Под Тулой «Acura MDX» врезалась в дерево: пострадали четверо

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-26T11:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

23 ноября 2018 года, в 19:30 на 2-м километре автодороги «Алексин-Егнышёвка-Ламоново» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

18-летний молодой человек на автомобиле «Acura MDX», по предварительным данным, съехал на обочину, влетел в дерево, а также протаранил дорожный знак «Обгон запрещен».

В результате ДТП в Тульской области различные травмы получили водитель автомобиля «Acura» и трое его пассажиров. Водителю и 16-летней девушке была оказана помощь, после которой они отпущены домой. Молодые люди 18 и 17 лет были госпитализированы.