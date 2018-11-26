80-летняя тулячка стала жертвой "телефонного мошенника", прикинувшегося ее сыном

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-26T11:05:09+03:00

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В отдел МВД России по городу Донскому обратилась 80-летняя женщина.

Она рассказала, что неизвестный обманным путем похитил ее деньги - 40 тысяч рублей.

Оказалось, что в вечернее время на домашний телефон женщины кто-то позвонил, назвал пенсионерку мамой и сообщил, что ему срочно нужна крупная денежная сумма для решения внезапно возникших проблем.

По той причине, что ее назвали мамой, женщина решила, что звонивший – это сын, хотя его голос она и не узнала.

Пенсионерка сама не перезвонила сыну, чтобы убедиться в его местонахождении, а стала дожидаться следующего звонка, чтобы оговорить условия передачи денег.

Позднее с ней связался уже другой мужчина, и она в точности выполняла все его требования, озвученные по телефону, назвав домашний адрес и сообщив, что все деньги у нее на банковской карте.

К пенсионерке на автомобиле приехал мужчина, вместе с которым они съездили к банкомату для того, чтобы обналичить деньги. Всего удалось снять только 40 тысяч рублей.

Затем водитель привез женщину домой, а позднее ей сообщили по телефону, что все проблемы сына решены и попросили никому не рассказывать о произошедшем.

Лишь спустя несколько часов пенсионерка позвонила сыну, чтобы убедиться в его безопасности. Тот сказал, что с ним ничего не происходило, и только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, личность и местонахождение злоумышленника, а также просят граждан не доверять сообщениям о необходимости срочно найти деньги для помощи тому или иному родственнику.