Житель Тульской области проломил стану магазина, чтобы обнести его

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-26T11:00:03+03:00

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Сотрудники полиции в городе Кимовске Тульской области задержали подозреваемого в краже из магазина.

Как выснилось, ранним утром похититель проломил стену помещения, пробрался в магазин и вынес оттуда в течение нескольких минут продукты питания, алкоголь и сигареты.

На месте происшествия полицейские обнаружили несколько предметов, оставленных злоумышленником.

В дальнейшем оказалось, что к деянию причастен 28-летний ранее судимый мужчина.

Он признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».