2018-11-26T10:50:07+03:00
Общество

За неделю на пожарах в Тульской области погибли семь человек

Об этом сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.
Виктория ЯКУШИНА
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В период с 19 по 26 ноября в единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 5860 сообщений от граждан. В городе произошло 26 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории МО произошло 175 ДТП, пострадали 16, погиб один человек.

Также произошло четыре пожара, пострадал один человек, погибли семь человек.

Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 50 выездов. В результате оказана помощь 68 гражданам, спасено шесть человек.

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