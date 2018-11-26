2018-11-26T09:48:50+03:00
Общество

На закрытых водоемах Тульской области началось образование ледостава

Сотрудники ГИМС разъясняют людям, что излишняя самоуверенность при выходе на только начинающие замерзать водоемы может привести к трагическим последствиям
Виктория ЯКУШИНА
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В период становления ледостава на водоемах Тульского региона работы у сотрудников ГИМС прибавляется. Они патрулируют водные объекты, проводят большую профилактическую работу с населением.

В настоящее время на закрытых водоемах области началось образование ледостава со средней толщиной льда от 3 до 8 см.

В зоне особого внимания сотрудников МЧС – любители подледного лова и дети.

Посещая общеобразовательные учреждения спасатели стараются не только рассказать детям об опасном выходе на скованные льдом водоемы, но и научить ребят, особенно старших классов, различным способам самоспасения и спасения человека, провалившегося под лед с применением различных подручных и спасательных средств.

Большую разъяснительную работу в период ледостава приходится сотрудникам МЧС проводить и с рыбаками. Любители подледного лова спешат вырубить прорубь даже в еще совсем неокрепшем льду, хотя делать это категорически запрещено.

Сотрудники ГИМС разъясняют людям, что излишняя самоуверенность при выходе на только начинающие замерзать водоемы может привести к трагическим последствиям.

Зима скоро наступит, окрепнет лед на реках и прудах и тогда - можно будет смело наслаждаться всеми прелестями зимней рыбалки, безусловно, не забывая о ключевых правилах безопасности.

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