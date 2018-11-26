Тульская область примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-26T09:35:55+03:00

В рамках акции можно будет пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врачей-специалистов

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В Тульской области ежегодно регистрируется более 800 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день выявлено почти 12 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них умерло более 3 тысяч, то есть почти каждый четвертый из числа зараженных.

Случаи ВИЧ-инфицирования регистрируются во всех районах области, но самыми неблагополучными являются Щекинский, Алексинский районы, Пролетарский и Зареченский территориальные округа города Тулы.

Основным путем заражения ВИЧ-инфекцией, приводящей в дальнейшем к заболеванию СПИДом, является половой путь (почти 80% случаев).

На внутривенное введение наркотиков приходится 18% случаев инфицирования. Более 1% приходится на заражение детей от ВИЧ-инфицированных матерей во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Коварство ВИЧ-инфекция в том, что у зараженного длительное время нет никаких жалоб и клинических проявлений, поэтому человек зачастую не подозревает о своем заболевании и является источником инфекции для окружающих. Обнаружить заражение можно только при лабораторном исследовании крови, вот почему очень важно своевременно определить свой ВИЧ-статус.

В преддверии 1 декабря 2018 года - Всемирного дня борьбы со СПИДом - в России в шестой раз пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».

В рамках акции можно будет пройти анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врачей-специалистов по следующим адресам:

- 26 ноября с 17.00 до 20.00 часов в ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская, д. 47);

- 30 ноября с 17.00 до 20.00 часов в ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская, д. 47).

Кроме того, пройти анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ можно в ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» (г. Тула, наб. Дрейера, д. 14).

В рамках проведения акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 26 ноября по 1 декабря 2018 года с 9-00 до 17-00 часов в ГУЗ ТО «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний» будет работать «прямая линия» вопросов и ответов для населения:

Ломовцева Елена Валентиновна, заместитель главного врача по поликлинической работе, тел. 8 (4872) 47-42-53;

Грачева Оксана Викторовна, заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии, тел. 8 (4872) 39-34-74;

Сазонова Татьяна Владимировна, заведующая организационно-методическим отделом, тел. 8 (4872) 39-42-62.

Также ответы на интересующие вопросы по ВИЧ/СПИДу жители региона могут получить по «телефону доверия» ГУЗ «Тульский областной центр СПИД и инфекционных заболеваний»: 8 (950) 925-91-37.