В «Народный бюджет – 2019» вошли 474 заявки

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-26T09:29:42+03:00

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В «Народный бюджет – 2019» в Тульской области вошли 474 заявки на общую сумму 784 млн рублей.

Наиболее востребованы проекты по ремонту образовательных учреждений, автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры, учреждений культуры.

Узнать статус своей заявки и количество набранных баллов можно на портале «Открытый регион 71».

Напомним, что программа «Народный бюджет» действует в Тульской области с 2011 года.

В 2017 году победили 480 заявок и сумма финансирования составила 613 млн руб.