В «Народный бюджет – 2019» вошли 474 заявки
Узнать статус своей заявки!
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В «Народный бюджет – 2019» в Тульской области вошли 474 заявки на общую сумму 784 млн рублей.
Наиболее востребованы проекты по ремонту образовательных учреждений, автомобильных дорог, объектов коммунальной инфраструктуры, учреждений культуры.
Узнать статус своей заявки и количество набранных баллов можно на портале «Открытый регион 71».
Напомним, что программа «Народный бюджет» действует в Тульской области с 2011 года.
В 2017 году победили 480 заявок и сумма финансирования составила 613 млн руб.