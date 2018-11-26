2018-11-26T09:25:54+03:00
Общество

Тулу убирают от снега

Ведется уборка городских территорий
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле специалисты коммунальных служб производят расчистку городских улиц, разворотных колец, парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек от снега.

Работы проводятся по следующим адресам: ул. Советская, Первомайская, Станиславского, Октябрьская, проспект Ленина, Ложевая, Пролетарская, Орловский путепровод, площадь Московского вокзала, Чулковский мост и других.

Движение транспорта не нарушено.

Сейчас уборка и расчистка снега продолжается на магистральных и второстепенных улицах Тулы.

В поселениях Ленинского района работают 15 тракторов МТЗ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СПАР Аптека презентовала подарочные карты
На Шатском водохранилище трагически погиб гендиректор тульского автохолдинга
Тульская область заняла 54 место в рейтинге трезвости регионов
Жительница Тульской области заплатит 105 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет мигрантов
Тульские улицы во время снегопада убирали более 70 единиц спецтехники
«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных для 37 тысяч отделений Почты России
Туляков приглашают на мастер-класс по живописи «Мороз и солнце»
В Тульской области выходить на лед еще опасно
В Туле задержали пьяного мужчину, угнавшего автомобиль с владелицей в салоне
Банк «Возрождение» ввел льготный курс обмена валюты в интернет- и мобильном банке
За три дня в Тульской области поймали 44 пьяных водителя
Лишенный водительских прав водитель "ВАЗа" погиб в ДТП под Тулой
В кювете под Тулой погиб мотоциклист
В Тульской области работает «горячая линия» по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом