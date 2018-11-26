Тулу убирают от снега
Ведется уборка городских территорий
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В Туле специалисты коммунальных служб производят расчистку городских улиц, разворотных колец, парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек от снега.
Работы проводятся по следующим адресам: ул. Советская, Первомайская, Станиславского, Октябрьская, проспект Ленина, Ложевая, Пролетарская, Орловский путепровод, площадь Московского вокзала, Чулковский мост и других.
Движение транспорта не нарушено.
Сейчас уборка и расчистка снега продолжается на магистральных и второстепенных улицах Тулы.
В поселениях Ленинского района работают 15 тракторов МТЗ.