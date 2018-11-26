В Тульской области прошел конкурс «СуперМама»

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-26T08:42:13+03:00

Изменить размер текста: A A

25 ноября в ФОКе города Щекино состоялся областной конкурс «СуперМама». В нем приняли участие 44 мамы из Алексина, Дубенского, Белевского, Каменского, Суворовского, Киреевского, Узловского, Тепло-Огаревского, Плавского, Щекинского и других районов.

Мамы метали дротики в мишени, проходили испытания на логику и внимательность, сбивали кегли в настольном боулинге. Также участницы презентовали костюмы «супермам». Они перевоплотились в русских красавиц и мастериц, мам-супергероев, мам-фей.

Конкурсанток поддерживали мужья, дети, родители, коллеги и друзья. Болельщики подготовили яркие плакаты и речевки.

Победителем конкурса стала Ксения Годованиченко. Второе место заняла Ирина Ульянчикова. Тройку лидеров замкнула Елена Денисова.