2018-11-26T08:42:13+03:00
Общество

В Тульской области прошел конкурс «СуперМама»

Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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25 ноября в ФОКе города Щекино состоялся областной конкурс «СуперМама». В нем приняли участие 44 мамы из Алексина, Дубенского, Белевского, Каменского, Суворовского, Киреевского, Узловского, Тепло-Огаревского, Плавского, Щекинского и других районов.

Мамы метали дротики в мишени, проходили испытания на логику и внимательность, сбивали кегли в настольном боулинге. Также участницы презентовали костюмы «супермам». Они перевоплотились в русских красавиц и мастериц, мам-супергероев, мам-фей.

Конкурсанток поддерживали мужья, дети, родители, коллеги и друзья. Болельщики подготовили яркие плакаты и речевки.

Победителем конкурса стала Ксения Годованиченко. Второе место заняла Ирина Ульянчикова. Тройку лидеров замкнула Елена Денисова.

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