2018-11-25T17:23:14+03:00
Общество

В Туле мошенник украл у пожилой женщины 180 тысяч рублей

Юлия КУДЫМОВА
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87-летняя жительница Тулы стала жертвой кражи, сообщили в УМВД по Тульской области, .

Представившись сотрудником жилищной инспекции, неизвестный мужчина проник в квартиру пенсонерки, под предлогом проверки условий проживания.

Когда пожилая женщина отвлеклась, злоумышленник украл у нее из шкатулки золотое кольцо и деньги. Сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей. Вместо пропавших денег хозяка квартиры обнаружила билеты «Банка приколов». Потерпевшая поняла, что стала жертвой вора после того, как мужчина ушел.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется личность и местонахождение подозреваемого.

Управление МВД России по Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность, не впускать в дом незнакомых людей, а также обо всех подозрительных ситуациях сообщать по телефону 02 (102 – для мобильных операторов).

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