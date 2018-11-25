2018-11-25T17:06:42+03:00
Общество

В Тульской области на базе школ создадут Центры цифрового образования

Юлия КУДЫМОВА
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В Тульской области решено открыть Центры цифрового образования и гуманитарного профилей. Распоряжение об утверждении концепции подписал первый заместитель губернатора – председатель правительства Валерий Шерин.

В Тульской области работает 472 муниципальных и государственных общеобразовательных организаций – в том числе 54 общеобразовательные организации, расположенные в 13 малых (с населением менее 50 тысяч человек) городах Тульской области. В них обучаются 135 025 человек.

Создание пилотных Центров в Тульской области планируется провести на базе школ Суворовского и Белевского районов, где располагается девять и 11 школ соответственно.

По предварительным подсчетам, функционирование одного центра в год будет обходиться в 1 миллиард рублей.

Ценрты будут открыты в рамках национального проекта «Образование», который разработан во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Предполагается, что на уровнях общего и среднего образования будут внедрены новые методы обучения и образовательные технологии. Центры создадут на базах уже действующих школ.

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