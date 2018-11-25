2018-11-25T16:52:38+03:00
Общество

Девять пожарных тушили баню в Заокском районе

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 25 ноября, в диспетчерскую службы спасения поступило сообщение о возгорании в Заокском районе Тульской области. Пожар произошел приблизительно в 10 часов утра в бане в поселке Рождествено.

Для тушения выехали расчеты ПЧ-32, ПСЧ-42 и добровольная пожарная команда «Капитан Клуб».

Открытое горение ликвидировано в 10:26. Пострадавших нет. Выгорело помещение парной, закоптились стены и потолок по всей площади бани.

Причина пожара не установлена, В тушении были задействованы 9 человек и 3 единицы техники.

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