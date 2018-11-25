2018-11-25T15:54:44+03:00
Общество

Туляки просят увеличить число утренних рейсов общественного транспорта

Юлия КУДЫМОВА
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В субботу, 24 ноября, Евгений Авилов встретился с жителями микрорайона «Новая Тула».

Жители задали главе администрации города Тулы вопросы, касающиеся инфраструктурного развития микрорайона, разрешения на строительство гаражного кооператива, освещения на территории, увеличения транспортных маршрутов с учетом удаленности микрорайона, обустройства тротуаров на подъезде к микрорайону, «лежачих полицейских» на территории, залития катка.

Также жители затронули тему регистрации с учетом присвоения жилым домам новой нумерации. Начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному округу Евгений Пятисоцков сообщил, что в течение недели решится вопрос изменением нумерации многоквартирного дома. Евгений Авилов подтвердил, что дальнейшая принадлежность к социальным объектам будет относительно Привокзального округа города Тулы.

Одной из просьб жителей была установка знака «Жилая зона» на въезде к многоквартирным домам. Глава администрации дал поручение начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексею Крыгину решить вопрос с установкой знака.

Жителей волновал вопрос корректировки имеющихся транспортных маршрутов с учетом расписания работы образовательных учреждений. Необходимо увеличение утренних рейсов. Глава администрации разъяснил жителям, сейчас в Туле идет разработка новой комплексной транспортной схемы, которую планируется применить в 2019 году. Специалисты-транспортники проводят научно-исследовательские изыскания по тульскому пассажиропотоку с целью оптимизации маршрутной сети. Новая схема предполагает координацию всех видов общественного транспорта, а также введение карты, благодаря которой в течение определенного времени можно воспользоваться несколькими видами транспорта за единую цену.

Еще один вопрос, интересующий жителей, - это вопрос отлова безнадзорных животных. Глава администрации пояснил, что с 1 сентября заключен муниципальный контракт с Благотворительным фондом помощи бездомным животным «НИКА». Отлов осуществляется по заявкам Городской службы единого заказчика. После того, как животных поймали, их отвозят в приют, который расположен в Зеленограде (Московская область). По условиям контракта подрядчик должен содержать особей в течение 180 дней, однако фонд животных оставляет и ищет им хозяев.

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