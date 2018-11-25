В Туле на улице Хворостухина ремонт дороги произведен на 80 процентов
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В субботу, 24 ноября, в Туле сотрудники администации провели объезд территории, в том числе был проконтролирован ход работ по укладке асфальта на улице Хворостухина. Процент готовности общей дороги на данный момент составляет 80 процентов.
В центре художественной гимнастики состоялось выездное совещание, посвященное его сдаче инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.