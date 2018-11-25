В Туле на улице Хворостухина ремонт дороги произведен на 80 процентов

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-25T15:44:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 24 ноября, в Туле сотрудники администации провели объезд территории, в том числе был проконтролирован ход работ по укладке асфальта на улице Хворостухина. Процент готовности общей дороги на данный момент составляет 80 процентов.

В центре художественной гимнастики состоялось выездное совещание, посвященное его сдаче инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.