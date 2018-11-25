Анастасия Артемова стала общественным советником Росмолодежи

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-25T11:44:53+03:00

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В субботу, 24 ноября, в Казани завершилась V Российская национальная премия «Студент года – 2018». Тулячка Анастасия Артемова получила приз в номинации «Гран-при Студент года».

До этого Анастасия участвовала в региональном этапе национальной премии «Студент года», который состоялся 26 апреля 2018 в Туле.

Тема премии - «Команда будущего». В зале собрались лучшие студенты России, которые уже в обозримом будущем станут первоклассными специалистами в своей области, будут двигать науку, культуру и спорт, прославлять нашу страну! А сегодня они составляют одну большую и уникальную команду. Победители номинаций отправляются в музей славы Российской национальной премии «Студент года – 2018».

Долгожданный приз в номинации «Гран-при Студент года» получила Анастасия Артёмова, студентка Тульского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

«Я испытываю невероятные эмоции, которые пока не могу пока их описать. Этот конкурс – хорошая возможность проявить себя и показать свои достижения. Спасибо большое организаторам Премии и моим родным. Спасибо всем за великолепное шоу. Я достойно буду нести звание "Студента года"».

Анастасия становится общественным советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на 2019 год.

Так же специальный приз от членов жюри в номинации «Творческая личность» года получил Александр Кошелев, студент Тульского государственного университета.