2018-11-25T11:32:47+03:00
Общество

Тульские блогеры спросили Евгения Авилова о развитии города

Юлия КУДЫМОВА
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В субботу, 24 ноября, Евгений Авилов встретился с блогерами. В неформальной обстановке блогерысмогли задать главе администрации вопросы о развитии города. Совместно с представителями тульского интернет-сообщества глава администрации посетил микрорайон «Новая Тула».

На вопрос, почему был убран второй светофор на улице Менделеевской напротив кремля, Евгений Авилов пояснил нецелесообразность установки двух светофоров на небольшом друг от друга расстоянии, и добавил, это было согласовано с УГИБДД по Тульской области.

Проезжая мимо «трех штыков» глава администрации обратил внимание присутствующих на Пост №1, и сообщил, что постоянная караульная служба на площади Победы была возобновлена по инициативе ветеранов.

Возвращаясь с выездного совещания в «Новой Туле» представители интернет-сообщества обратили внимание главы администрации на остановки общественного транспорта «улица Каминского» и «площадь Ленина», предложив, объединить их в одну. Это позволит разгрузить движение транспорта в районе поворота с улицы Советской. Евгений Авилов согласился с предложением и поручил Алексею Крыгину проработать этот вопрос.

Кроме того, был поднят вопрос обустройства зоны исторического центра города в районе улиц Пирогова, Каминского и центрального рынка. Глава администрации также сообщил, что будет благоустроено общественное пространство на площади возле почтамта. Переход будет современным, на площади планируется зонирование и озеленение. Здание, где расположен ПАО «Ростелеком», будет с архитектурной подсветкой.

В завершении встречи присутствующие обсудили наступление Нового года. Глава администрации сообщил, что в этом году Тула приняла эстафету от Ханты-Мансийска, и будет Новогодней столицей. Ожидается масштабная праздничная культурная программа. Представители интернет-сообщества поблагодарили главу администрации за новое местоположение новогодней елки. Евгений Авилов пообещал не разбирать ее до Старого Нового года.

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