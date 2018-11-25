В Ефремове загорелись три дачных дома
В субботу, 24 ноября, в диспетчерскую службы спасения поступило сообщение о возгорании 3 дачных домов. Пожар рахгорелся приблизительно в 17:35 по адресу: г. Ефремов, Коллективный сад АТП 5.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29.
По прибытии на место происшествия в 17:40, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 17:42. Пострадавших нет.
В результате происшествия кирпичные дома выгорели внутри, кровля сгорела и обрушилась, деревянный дом сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.