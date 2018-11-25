2018-11-25T11:17:07+03:00
Общество

В Ефремове загорелись три дачных дома

Юлия КУДЫМОВА
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В субботу, 24 ноября, в диспетчерскую службы спасения поступило сообщение о возгорании 3 дачных домов. Пожар рахгорелся приблизительно в 17:35 по адресу: г. Ефремов, Коллективный сад АТП 5.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29.

По прибытии на место происшествия в 17:40, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 17:42. Пострадавших нет.

В результате происшествия кирпичные дома выгорели внутри, кровля сгорела и обрушилась, деревянный дом сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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