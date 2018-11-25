2018-11-25T11:07:58+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили тулячек с Днем матери

Юлия КУДЫМОВА
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В последнее воскресенье осени, в 2018 году - сегодня, 25 ноября, отмечают День матери. Мэр города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов поздравили тулячек с этим праздником.

«С особым трепетом в нашей стране относятся к светлому празднику – Дню матери, ведь именно в этот день мы чествуем женщин, познавших радость материнства, женщин, вложивших душу в воспитание детей.

У каждого из нас образ матери вызывает самые теплые чувства. Именно мама – главный человек в жизни ребенка, она оберегает свое дитя и стремится дать ему самое лучшее. На протяжении всей жизни мама – наш лучший друг, тот, кто принимает нас такими, какие мы есть.

Благодаря вашей безграничной любви дети вырастают добрыми, порядочными, талантливыми и разносторонне развитыми. Именно вы вкладываете в юные умы основы морали, жизни в обществе, знаний об окружающем мире. Ваша поддержка позволяет детям чувствовать себя защищенными и уверенными в своих силах.

Примите слова искренней благодарности за ваш каждодневный созидательный труд, за то, что вы не жалеете ни сил, ни времени на воспитание нового поколения. Желаем, чтобы близкие окружали вас любовью и вниманием, а семейные узы были крепки. Пускай счастье не покидает ваш дом!» – говорится в поздравлении.

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