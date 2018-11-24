В Туле будут внесены изменения в схему организации дорожного движения
Сегодня, 24 ноября, состоялась встреча с жителями Большой Тулы с сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству. По поручении Главы администрации города Тулы Евгения Авилова она коснулась вопроса о необходимости внесения изменений в текущую схему организации дорожного движения.
Заместитель главы администарции – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, специалисты управления совместно с Главным государственным инспектором БДД по городу Туле С. Катковым провели встречи по следующим вопросам:
- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении улиц Тихмянова и 18-й проезд Мясново
- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 60 по улице Полюсная;
- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении улиц Пушкинская и С. Перовской.
По итогам встреч даны соответствующие поручения, указаны сроки выполнения.