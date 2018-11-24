Тулякам напомнили о коварстве тонкого льда

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-24T16:38:15+03:00

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С наступлением холодов в Туле зафиксированы факты выхода людей на лед. В том числе, на Казанской набережной реки Упа.

В настоящее время на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой. Выход на лед разрешается при толщине льда 20-25 см.

ГИМС напоминает тулякам о необходимости соблюдать меры безопасности, обращать внимание на предупреждающие таблички, установленные вдоль реки на Казанской набережной.