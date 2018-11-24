2018-11-24T16:03:50+03:00
Общество

Еще два туляка попались на удочку "банковских" мошенников

Юлия КУДЫМОВА
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Мошенничество с банковскими картами - наиболее распространенный сейчас способ преступлений, сообщает УМВД России по Тульской области.

Жителям звонят незнакомые люди и обманом узнают номера банковских карт и коды. После этого со счетов доверчивых туляков списывают деньги. Пожилые люди чаще всего становятся жертвами обмана.

За прошедшие сутки в Тульской области зарегистрировано 2 случая мошенничества. Пострадали 51-летний мужчина, которые лишился 32 тысяч рублей, и 66-летняя женщина, потерявшая 60 тысяч рублей.

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