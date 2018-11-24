В Узловой устанавливается причина пожара в котором пострадал человек

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-24T15:44:37+03:00

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В субботу, 24 ноября, в 02:50 в диспетчерскую службы спасения поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной по адресу: г. Узловая, ул. К. Маркса.

Два пожарных расчета ПСЧ-30, один расчет ПСЧ-67 и автолестница для работ на верхних этажах здания незамедлительно выехали а место происшествия.

По прибытии на место происшествия в 02:57, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 03:02. Имеется пострадавший.

Звеном газодымозащитной службы с использованием спасательного устройства был спасен 1 человек.

В результате происшествия выгорела комната размером 3х5 м, балкон, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.