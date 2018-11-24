Горящую квартиру в Кимовске тушили два пожарных расчета

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-24T15:30:26+03:00

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Сегодня, 24 ноября, 01:36 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании. Горела квартир в городе Кимовск по улице Октябрьская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55.

По прибытии на место происшествия в 01:38, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 01:41. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорела кухня общей площадью 5 кв.м, остальные помещения закоптились по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.