Горящую квартиру в Кимовске тушили два пожарных расчета
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Сегодня, 24 ноября, 01:36 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании. Горела квартир в городе Кимовск по улице Октябрьская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-55.
По прибытии на место происшествия в 01:38, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 01:41. Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорела кухня общей площадью 5 кв.м, остальные помещения закоптились по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.