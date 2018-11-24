2018-11-24T12:04:36+03:00
Происшествия

Житель Мценска задушил тулячку и закопал ее тело на кладбище

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудниками полиции раскрыто убийство жительницы Чернского района Тульской области, совершённое на территории соседнего региона

Как выяснилось, в начале ноября в полицию обратились родственники 45-летней женщины и сообщили о ее безвестно исчезновении.

Оказалось, что дама несколько дней назад уехала в город Мценск Орловской области со своим сожителем и после этого о её местонахождении нет никакой информации.

Почти в это же время в Орловской области был объявлен в розыск и сам мужчина – 54-летний житель Мценска.

Оказалось, что в последний раз мужчину и женщину видели очевидцы в начале ноября на рынке в Орле.

23 ноября тульские оперативники прлучили информацию , что мужчина может находиться на территории Чернского района.

Так и оказалось. Он был задержан в одном из частных домов и доставлен в дежурную часть отделения полиции.

Мужчина пояснил, что во время возникшей ссоры он задушил сожительницу, после чего тело спрятал на кладбище, а принадлежащую ей машину сжег.

В настоящее время с мужчиной работают оперативные сотрудники Орловской области, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.

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