2018-11-21T08:46:25+03:00
Общество

Движение на улице Столетова в Туле будет временно ограничено

Об этом сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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На переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье – Присады» в Туле будет ограничено движение транспорта по улице Столетова в районе железнодорожного переезда:

с 21:00 23 ноября до 06:00 24 ноября 2018 года,

с 21:00 24 ноября до 06:00 25 ноября 2018 года,

с 21:00 25 ноября до 06:00 26 ноября 2018 года.

Данная мера принята в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-путевых работ.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:

Схема движения

Схема движения

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