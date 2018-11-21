Движение на улице Столетова в Туле будет временно ограничено
Об этом сообщили в Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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На переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье – Присады» в Туле будет ограничено движение транспорта по улице Столетова в районе железнодорожного переезда:
с 21:00 23 ноября до 06:00 24 ноября 2018 года,
с 21:00 24 ноября до 06:00 25 ноября 2018 года,
с 21:00 25 ноября до 06:00 26 ноября 2018 года.
Данная мера принята в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-путевых работ.
Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:
Схема движения