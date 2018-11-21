В страшном ДТП с двумя грузовиками под Тулой пострадал человек

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-21T08:20:10+03:00

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21 ноября 2018 года в 23:54 на 216-ом км трассы М-4 "Дон" в Узловском районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись автомобили "Камаз" и "Скания".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в автоаварии пострадал человек.

Подробности устанавливаются правоохранителями.