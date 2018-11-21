2018-11-21T08:16:33+03:00
Происшествия

Под Тулой столкнулись "Солярис" и "семерка": есть пострадавшие

Подробности ДТП под Тулой выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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20 ноября 2018 года в 17:40 на 21-ом км автодороги "Щекино-Липки-Киреевск" в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП.

Стокнулись два авто: "Хендай Солярис" и "ВАЗ 2107".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Для извлечения пострадавшего из покореженного авто спасатели применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент "РГКЛ-63".

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

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