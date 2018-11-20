2018-11-20T16:51:57+03:00
Общество

В Туле продолжаются рейды по выявлению незаконной рекламы

Еженедельно специалисты управления по административно-техническому надзору выписывают порядка 10 протоколов
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 20 ноября 2018 года, рейд по выявлению несанкционированной рекламы прошел в Советском округе Тулы.

По адресу: Красноармейский пр., 23 специалист управления по административно-техническому надзору зафиксировал нарушения – наличие рекламных объявлений вне афишных досок.

Согласно Жилищному Кодексу РФ жильцы имеют право размещать информацию на досках объявлений, которые должны быть на каждом подъезде. Кроме того, администрацией города на постоянной основе проводится конкурс на размещение рекламных конструкций на муниципальных местах.

Размещение информации в не установленных для этих целей местах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Так, с 1 октября 2018 года специалистами управления составлено 82 протокола по ст. 8.6.1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области». Указанные в рекламе номера также включаются в программу автодозвона с целью информирования нарушителей о явке в управление.

За удаление рекламных объявлений на придомовой территории отвечает управляющая компания, на муниципальной территории – сотрудники УАТН и главных управлений по территориальным округам. Кроме того, МКП «Тулагорсвет» и МКП «Тулгорэлектротранс» удаляют рекламу на опорах освещения и опорах контактной сети.

К объявлениям с информацией о помощи бездомным, наркозависимым и алкозависимым у инспекторов особое внимание – по указанным адресам проводятся совместные рейды с полицией с целью пресечения противоправных действий.

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