Двое мужчин и две женщины пойманы на незаконной регистрации мигрантов в Туле
В полиции выясняются все обстоятельства произошедших нарушений
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Полицейскими в Тульской области продолжается работа по выявлению нарушений миграционного законодательства.
За минувшие сутки в Туле зафиксировано сразу четыре подобных деяния.
В незаконной регистрации иностранных граждан подозреваются женщины на улицах Гастелло и Пролетарской, мужчины с улицы Хворостухина и поселка Косая Гора.
Суммарно подозреваемые фиктивно поставили на учет 10 иностранцев и не предоставили им фактических мест для проживания.
В полиции выясняются все обстоятельства произошедших нарушений закона.