2018-11-20T16:38:08+03:00
Происшествия

Двое мужчин и две женщины пойманы на незаконной регистрации мигрантов в Туле

В полиции выясняются все обстоятельства произошедших нарушений
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейскими в Тульской области продолжается работа по выявлению нарушений миграционного законодательства.

За минувшие сутки в Туле зафиксировано сразу четыре подобных деяния.

В незаконной регистрации иностранных граждан подозреваются женщины на улицах Гастелло и Пролетарской, мужчины с улицы Хворостухина и поселка Косая Гора.

Суммарно подозреваемые фиктивно поставили на учет 10 иностранцев и не предоставили им фактических мест для проживания.

В полиции выясняются все обстоятельства произошедших нарушений закона.

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