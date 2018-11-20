2018-11-20T16:34:57+03:00
Общество

В Тульском экзотариуме прошли съемки передачи "Обмен женами"

Эпизод покажут в марте 2019 года
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 ноября 2018 года в здании Тульского экзотариума на улице Октябрьской снимался эпизод программы "Обмен женами" для телеканала "Ю".

- Очаровательная дама из Белоруссии пыталась преодолеть свой страх перед рептилиями, - сообщили в группе музея в Вконтакте. - Как заверили нас редакторы программы, телезрители узнают об этом в марте следующего года.

Отметим, что по сюжету передачи, на семь дней две женщины меняются мужьями и детьми. Через неделю после эксперимента обе семьи встречаются на нейтральной территории, чтобы все обсудить, как они прожили эту неделю, чему научились, какие выводы сделали и как изменилась их жизнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле продолжаются рейды по выявлению незаконной рекламы
Двое мужчин и две женщины пойманы на незаконной регистрации мигрантов в Туле
Первый заместитель руководителя регионального следкома проведет личный прием граждан в Пролетарском округе
В Центральном округе продолжаются работы по сносу незаконных строений
Алексей Дюмин встретился с тульской командой по следж-хоккею «Тропик»
Проект бюджета Тульской области на 2019 год представили общественности
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» и их тренеров на крупнейший международный турнир по фигурному катанию в России
Новость об очнувшейся в морге пенсионерке в Тульской области оказалась "уткой"
На месте ликвидированной свалки на улице Железнодорожной ведется планировка грунта
В Туле ведутся работы по механизированной очистке дорог и тротуаров
Житель Болохово сломал позвоночник, упав в котлован: следователи проводят проверку