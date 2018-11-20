В Тульском экзотариуме прошли съемки передачи "Обмен женами"
Эпизод покажут в марте 2019 года
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19 ноября 2018 года в здании Тульского экзотариума на улице Октябрьской снимался эпизод программы "Обмен женами" для телеканала "Ю".
- Очаровательная дама из Белоруссии пыталась преодолеть свой страх перед рептилиями, - сообщили в группе музея в Вконтакте. - Как заверили нас редакторы программы, телезрители узнают об этом в марте следующего года.
Отметим, что по сюжету передачи, на семь дней две женщины меняются мужьями и детьми. Через неделю после эксперимента обе семьи встречаются на нейтральной территории, чтобы все обсудить, как они прожили эту неделю, чему научились, какие выводы сделали и как изменилась их жизнь.