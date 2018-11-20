2018-11-20T15:57:57+03:00
Общество

Первый заместитель руководителя регионального следкома проведет личный прием граждан в Пролетарском округе

Прием будет осуществляться 22 ноября
Виктория ЯКУШИНА
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Первый заместитель руководителя СУ СКР по Тульской области полковник юстиции Владимир Владимирович Усов проведет прием граждан в следственном отделе по Пролетарскому району.

Прием будет осуществляться 22 ноября 2018 года с 11 до 13 часов по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, 46.

Запись на прием осуществляется по телефонам 8(4872)304-847, 8(4872)304-944 (аппарат следственного управления), 8(4872)45-70-18 (следственный отдел).

Следственное управление принимает заявителей по обращениям, заявлениям, жалобам, касающихся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, которые находятся в производстве следователей управления; по жалобам на действия сотрудников аппарата следственного управления и территориальных следственных отделов; по сообщениям о совершенных или готовящихся преступлениях.

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