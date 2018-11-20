2018-11-20T15:24:12+03:00
Спорт

Алексей Дюмин встретился с тульской командой по следж-хоккею «Тропик»

Команда создана два с половиной года назад, но уже показывает хорошие результаты на соревнованиях
Виктория ЯКУШИНА
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20 ноября 2018 года,в ледовой арене «Тропик» в Туле, губернатор Алексей Дюмин встретился с игроками и тренерами команды по следж-хоккею.

Детская следж-хоккейная команда «Тропик» была создана два с половиной года назад. На момент основания в ней было 5 мальчиков и 1 девочка, сейчас 9 мальчиков и 3 девочки в возрасте от 10 до 16 лет.

Сейчас юные спортсмены показывает хорошие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Три игрока даже попали в сборную России и недавно сыграли решающую роль в ее победе на турнире в Канаде.

- Своей игрой вы показываете, что ничего невозможного нет. Главная цель – стремление к победе. Тульская область – спортивный регион. Хоккей только начал развиваться. И именно вы нас мотивируете развивать этот вид спорта. Мы все будем делать для его развития, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил ребят за игру, пожелал им успехов и вручил подарки.

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