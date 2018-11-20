2018-11-20T15:19:57+03:00
Политика

Проект бюджета Тульской области на 2019 год представили общественности

По итогам слушаний принята рекомендация Тульской областной Думе принять законопроект в первом чтении
Виктория ЯКУШИНА
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Во вторник, 20 ноября 2018 года, прошли публичные слушания по проекту закона «О бюджете Тульской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Законопроект имеет несколько особенностей в сравнении с бюджетом текущего года и ряда предыдущих лет. В первую очередь, это касается государственных программ области.

12 из 30-ти программ, которые запланированы к реализации с 2019 года, – это, по сути, региональная составляющая приоритетных проектов, сформированных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития … на период до 2024 года». В центре внимания такие направления, как: «Демография», «Здравоохранение» и «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука» и «Цифровая экономика», «Культура», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Доходы и расходы на 2019 год планируются несколько выше уровня текущего года. Предполагается последовательное снижение дефицита. Бюджет сохраняет социальную направленность: более 75 процентов расходов предполагается направить на финансирование образования, здравоохранения, социального развития и других.

Также в рамках мероприятия были озвучены: прогноз социально-экономического развития Тульской области на следующие три года, основные положения законопроекта, направлениия бюджетной и налоговой политики области, принципы взаимоотношений регионального и местных бюджетов, прогнозные объемы налоговых поступлений, а также заключение палаты по законопроекту о бюджете.

По итогам слушаний принята рекомендация Тульской областной Думе принять законопроект о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении.

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