2018-11-20T14:51:01+03:00
Общество

«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» и их тренеров на крупнейший международный турнир по фигурному катанию в России

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Во Дворце спорта «Мегаспорт» состоялся международный турнир по фигурному катанию «Кубок Ростелекома» (Rostelecom Cup), который является российским этапом серии соревнований ИСУ Гран При по фигурному катанию (ISU Grand Prix) и единственным международным турниром, который ежегодно проводится на территории РФ.

Гостями соревнований стали участники «Звездной дорожки» - серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России. В этот раз в Москву приехали дети и тренеры, принявшие участие в программе в Искитиме, Сызрани, Салехарде и Смоленске.

Прошедшие годы работы над проектом показали, что уникальный опыт тренеров Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы нужно передавать не только детям, но и их постоянным тренерам. Это существенно повышает эффективность подготовки начинающих спортсменов и увеличивает их шансы на успешную спортивную карьеру.

Дети получили уникальный опыт – в этом году у них была возможность приходить на тренировки спортсменов-участников турнира перед прокатами своих программ на соревнованиях. А распорядок дня будущих фигуристов полностью соответствовал распорядку настоящих спортсменов: они жили в официальном отеле московского этапа Гран-При, смотрели соревнования вместе со спортсменами, соблюдали все правила и регламенты турнира.

Посещение таких мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом: они упорно работают, много времени проводят на тренировках, мечтают об олимпийских медалях. Встречи с тренерами и спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость юным фигуристам, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте.

«Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. С 2011 года «Ростелеком» и ФФКР совместно реализуют программу мастер-классов для начинающих фигуристов в регионах России, в ходе которых секретами своего профессионального мастерства с ними делятся звезды большого спорта – Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова и другие. Ежегодно участие в программе принимали юные спортсмены во всех федеральных округах РФ.

Напомним, что в октябре 2015 года на тульской земле в рамках федеральной программы «Звездная дорожка» мастер-класс Заслуженного тренера России Виктора Кудрявцева получили воспитанники новомосковской детско-юношеской спортивной школы «Виктория».

С 2018 года формат «Дорожки» обновлен: теперь в рамках программы проводятся не только мастер-классы для детей, но и семинары и занятия для тренеров спортшкол региона, где проходит детский мастер-класс.

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