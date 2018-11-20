Новость об очнувшейся в морге пенсионерке в Тульской области оказалась "уткой"

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-20T14:27:14+03:00

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Ранее мы сообщали, что в Щекинском районе Тульской области в морге проснулась пенсионерка. Женщину посчитали мертвой и увезли в учреждение, где она спустя несколько часов и очнулась.

Как сообщает "Первый Тульский" со ссылкой на прокуратуру региона, данная информация не нашла подтверждение.

А женщина, которая дала первое интервью об инциденте, призналась в недостоверности истории. Сама же пенсионерка отметила, что в тот день была у себя дома и ни в какой морг не ездила.