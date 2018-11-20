На месте ликвидированной свалки на улице Железнодорожной ведется планировка грунта

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-20T14:12:31+03:00

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Ранее с территории на улице Железнодорожной в Туле было вывезено 13 424 кубических метра мусора.

Напомним, по обращению жителей администрацией города Тулы совместно с Общероссийским Народным Фронтом были выявлены четыре несанкционированные свалки: на улице Железнодорожной, в деревне Ионино, поселке Барсуки и на станции Некрасово. Мусор, преимущественно строительный, складировался в темное время суток физическими и юридическими лицами. Евгений Авилов поручил организовать работу по централизованному вывозу и ликвидации несанкционированных свалок.

Финансирование работ осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Общая стоимость - 19,6 млн рублей. Общий объем мусора, вывезенного с четырех свалок, составляется 23 300 кубических метра.

Для предотвращения несанкционированного сброса мусора прорабатывается вопрос установки шлагбаумов на месте бывших свалок, а также установка там камер видеофиксации.