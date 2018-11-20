Житель Болохово сломал позвоночник, упав в котлован: следователи проводят проверку

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-20T13:49:27+03:00

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В СУ СКР по Тульской области проводится проверка по факту травмирования мужчины в результате падения в яму в поселке Болохово.

Как выяснилось, около месяца назад в городе администрация начала замену труб водоснабжения. Перерыли полгорода, но ямы ничем не огородили и не закрыли.

В одну из таких ям провалился 51-летний мужчина. Он шел в гости к родственникам, но не дошел даже до двери подъезда.

Местный житель провалился в яму, которую оставили рабочие после ремонта труб у дома № 13 по улице Ленина. Котлован не был ничем обозначен или огорожен.

Врачи "Скорой" зафиксировали у пострадавшего колото-резаную рану на ноге и компрессионный перелом позвоночника. Об этом сообщил Первый Тульский.

В ходе проверки по факту случившегося следователями будут установлены все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.