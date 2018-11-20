В Зареченском округе школьникам вручили 43 знака отличия "Готов к труду и обороне"
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В Зареченской детской школе искусств учащимся образовательных учреждений округа торжественно вручили бронзовые и серебряные знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» .
Был награждены учащиеся лицея № 2, центров образования № 2, 7, 12, 31. Ребатам вручили 32 серебряных и 11 бронзовых знаков и поздравили их с достигнутыми результатами.
В подарок награждаемым прозвучали вокальные номера в рамках концертной программы, подготовленной воспитанниками Зареченской детской школы искусств.