2018-11-20T13:44:10+03:00
Общество

В Доме-музее Вересаева состоится «Музыкальная пятница»

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В пятницу, 23 ноября, в 18.00 Дом-музей В.В. Вересаева (ул. Гоголевская, д. 82.) приглашает всех любителей музыки на «Музыкальную пятницу».

Яркий концерт будет ждать всех, кто придет в гостиную музея! Перед зрителями с музыкальной программой выступят преподаватели и студенты музыкального училища им. А.С. Даргомыжского.

Музыка не только заполняла досуг В.В. Вересаева, но и питала его творчество. Поэтому нет ничего удивительного, что и сейчас музыка звучит в залах Дома-музея. Писатель был интеллигентным, разнообразно одарённым от природы, обладающим глубокими знаниями человеком, особенно в области литературы и искусства. Музыка всегда звучала в семье Смидовичей; и родители, и дети были постоянными слушателями на концертах в Дворянском собрании.

В.В.Вересаев страстно увлекался музыкой. Среди его любимых композиторов были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер. По воспоминаниям современников, писатель обладал прекрасной музыкальной памятью, часто напевал романсы, оперы, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр.

Телефон для справок 56-77-31.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый заместитель руководителя регионального следкома проведет личный прием граждан в Пролетарском округе
В Центральном округе продолжаются работы по сносу незаконных строений
Алексей Дюмин встретился с тульской командой по следж-хоккею «Тропик»
Проект бюджета Тульской области на 2019 год представили общественности
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» и их тренеров на крупнейший международный турнир по фигурному катанию в России
Новость об очнувшейся в морге пенсионерке в Тульской области оказалась "уткой"
На месте ликвидированной свалки на улице Железнодорожной ведется планировка грунта
В Туле ведутся работы по механизированной очистке дорог и тротуаров
Житель Болохово сломал позвоночник, упав в котлован: следователи проводят проверку
В Зареченском округе школьникам вручили 43 знака отличия "Готов к труду и обороне"
В Тульской области продолжается вакцинация против гриппа
От средневековья до современности: тулякам покажут архитектурные планы Тулы
Улица Кауля в Туле вошла в программу благоустройства на 2019 год
Тульские школьники сыграли в интеллектуальную игру с избиркомом
В ДТП с "Шевроле" под Тулой пострадали трое мужчин
21 ноября в Туле пройдут отключения холодной воды
Победитель Всероссийского конкурса искусств в Туле сможет поехать в Китай
В Новомосковском районе пострадал пассажир перевернувшегося автомобиля
Центральную площадь Тулы украсит уникальная елка
В Туле обсудили дизайн-проекты дворов, которые будут благоустроены в 2018 году
Проект "Тула - Новогодняя столица России" откроет ледовое шоу со звездами
В Щекинском районе на пожаре пострадал человек
В Тульской области пенсионерка проснулась в морге
В Пролетарском округе эвакуировали бесхозный автомобиль
Инкассаторский фургон насмерть сбил пенсионерку в Туле
На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ПАЗик"
В поселке Барсуки отключат холодную воду
В тульском театре драмы покажут рок-оперу "Юнона и авось"