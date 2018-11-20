В Доме-музее Вересаева состоится «Музыкальная пятница»

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-20T13:44:10+03:00

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В пятницу, 23 ноября, в 18.00 Дом-музей В.В. Вересаева (ул. Гоголевская, д. 82.) приглашает всех любителей музыки на «Музыкальную пятницу».

Яркий концерт будет ждать всех, кто придет в гостиную музея! Перед зрителями с музыкальной программой выступят преподаватели и студенты музыкального училища им. А.С. Даргомыжского.

Музыка не только заполняла досуг В.В. Вересаева, но и питала его творчество. Поэтому нет ничего удивительного, что и сейчас музыка звучит в залах Дома-музея. Писатель был интеллигентным, разнообразно одарённым от природы, обладающим глубокими знаниями человеком, особенно в области литературы и искусства. Музыка всегда звучала в семье Смидовичей; и родители, и дети были постоянными слушателями на концертах в Дворянском собрании.

В.В.Вересаев страстно увлекался музыкой. Среди его любимых композиторов были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер. По воспоминаниям современников, писатель обладал прекрасной музыкальной памятью, часто напевал романсы, оперы, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр.

Телефон для справок 56-77-31.