В Тульской области продолжается вакцинация против гриппа

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-20T12:27:48+03:00

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Для иммунизации взрослых поступило 507510 доз вакцины «Совигрипп», израсходовано 80% вакцины, привито 450800 человек.

Детская вакцина «Ультрикс» и «Совигрипп» для иммунизации детей и беременных поступила в количестве 137600 доз, по состоянию на 16.11.2018г. привито 68652 человека (49 % от поставки).

Противогриппозная вакцина для иммунизации детей и взрослых за счет средств федерального бюджета поступила в область в полном объеме.

За счет средств бюджета области закуплено 20000 доз вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс», по состоянию на 16.11.2018г. привито 8637 человек.

За счет других источников (личные средства, средства предприятий) привито 6779 человек.

Всего по состоянию на 16.11.2018г. привито 534868 человек (35,8% от численности населения, 83 % от плана).

Прививочная кампания против гриппа продолжается.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная. На 46 неделе (12.11- 18.11.18г.) зарегистрировано 4817 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 31 %. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.