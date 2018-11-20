2018-11-20T12:11:48+03:00
Общество

От средневековья до современности: тулякам покажут архитектурные планы Тулы

Юлия КУДЫМОВА
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В Тульском историко-архитектурном музее (а именно в Доме Крафта) открылась выставка «9Га: Тула в поисках центра».

Это выставка-исследование, которая о многом рассказывает и многое показывает – от образов идеальных городов, восходящих к Атлантиде Платона и Христианополису Иоганна Валентина Андреэ, до градостроительных планов 18-20 веков, гравюр и редких фотографий Тулы», говорится в аннотации к «9га».

Основное содержание выставки – это архитектурные планы Тулы: сначала план средневекового города с хаотичной планировкой, потом регулярный план, созданный во время правления Екатерины II (причем сразу два плана – один предложенный туляками, другой – из Москвы), а затем и план начала XX века, по сравнению с которым Тула мало изменилась. Выставка продлится до 27 января 2019 года.

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