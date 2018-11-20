Улица Кауля в Туле вошла в программу благоустройства на 2019 год
В 2019 году решено благоустроить еще одну общественную зону решено в областном центре . Об этом было объявлено на заседании муниципальных общественных комиссий. Соответствующее изменение вносится в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».
Ранее планировалось благоустроить три общественных пространства: Кировский сквер, территорию на пересечении проспекта Ленина и улицы Каминского, территорию в поселке Сергиевском. За счет экономии средств решено также выполнить работы по благоустройству территории на улице Кауля (обустройство освещения, установка лавочек и урн). На эти цели планируется направить 2,8 млн рублей.