Улица Кауля в Туле вошла в программу благоустройства на 2019 год

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-20T12:00:42+03:00

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В 2019 году решено благоустроить еще одну общественную зону решено в областном центре . Об этом было объявлено на заседании муниципальных общественных комиссий. Соответствующее изменение вносится в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

Ранее планировалось благоустроить три общественных пространства: Кировский сквер, территорию на пересечении проспекта Ленина и улицы Каминского, территорию в поселке Сергиевском. За счет экономии средств решено также выполнить работы по благоустройству территории на улице Кауля (обустройство освещения, установка лавочек и урн). На эти цели планируется направить 2,8 млн рублей.