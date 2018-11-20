2018-11-20T11:30:27+03:00
Общество

Тульские школьники сыграли в интеллектуальную игру с избиркомом

Юлия КУДЫМОВА
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В понедельник, 19 ноября, прошла интеллектуальная игра среди детских общественных объединений города Тулы. Мероприятие организовано в рамках 25-летия избирательной системы Тульской области в Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества.Организаторы игры - избирательная комиссия Тульской области и администрация города Тулы. -

- Молодежь – это наше будущее. Здесь собрались ребята, которые уже сейчас имеют активную гражданскую позицию и заинтересованы в реализации избирательных прав. Надеюсь, в будущем вы будете активными участниками избирательного процесса, участвуя в выборах не только в качестве избирателей, но и наблюдателей, членов избирательных комиссий, – сказала заместитель председателя избирательной комиссии Тульской области Анна Анохина.

В игре приняли участие 8 команд из детских общественных организаций Тулы. Ребята ответили на вопросы,касающиеся избирательной системы, ее становления.

Победители и призеры игры были отмечены дипломами и призами. По итогам состязания были отобраны школьники, которые представят тульский регион на интернет-олимпиадеЦИК России среди учащихся старших классов по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

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