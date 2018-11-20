В ДТП с "Шевроле" под Тулой пострадали трое мужчин

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-20T11:25:08+03:00

Им была оказана медицинская помощь

Изменить размер текста: A A

19 ноября 2018 года, в 7:36 на 2-м километре автодороги «Шаховское-Огаревка» Узловского района Тульской области произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Круз», по предварительной информации, не справился с управлением и слетел с дороги.

В результате ДТП под Тулой различные травмы получили пассажиры автомобиля «Шевроле» - 57-летний, 44-летний и 38-летний мужчины, Им была оказана медицинская помощь, после пострадавшие были отпущены домой.