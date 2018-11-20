Победитель Всероссийского конкурса искусств в Туле сможет поехать в Китай
В субботу, 24 ноября, в 14.00 в концертном зале Тульского государственного университета пройдет Всероссийский конкурс искусств.
В нем примут участие разные категории артистов от 3 до 25 лет: соло, дуэты, трио и ансамбли. Обладатель Гран-при получит право участия в международном фестивале-конкурсе «Жемчужина Востока».
Всего в конкурсе будет представлено семь номинаций:
Вокальное творчество (эстрадный, народный, джазовый, академический и рок-вокал);
Вокально-инструментальное творчество (классическое, эстрадное, народное, джаз, рок);
Инструментальное творчество;
Хореографическое творчество (классический, народный, эстрадный, современный, бальный танец, танцевальное шоу);
Театральное творчество (художественное слово, драматический театр, театр мимики и жеста, театр мод, кукольный театр, оригинальный жанр);
Изобразительное искусство (живопись и графика, фотоискусство, декоративно-прикладное искусство);
Прикладное искусство.