Победитель Всероссийского конкурса искусств в Туле сможет поехать в Китай

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-20T10:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 24 ноября, в 14.00 в концертном зале Тульского государственного университета пройдет Всероссийский конкурс искусств.

В нем примут участие разные категории артистов от 3 до 25 лет: соло, дуэты, трио и ансамбли. Обладатель Гран-при получит право участия в международном фестивале-конкурсе «Жемчужина Востока».

Всего в конкурсе будет представлено семь номинаций:

Вокальное творчество (эстрадный, народный, джазовый, академический и рок-вокал);

Вокально-инструментальное творчество (классическое, эстрадное, народное, джаз, рок);

Инструментальное творчество;

Хореографическое творчество (классический, народный, эстрадный, современный, бальный танец, танцевальное шоу);

Театральное творчество (художественное слово, драматический театр, театр мимики и жеста, театр мод, кукольный театр, оригинальный жанр);

Изобразительное искусство (живопись и графика, фотоискусство, декоративно-прикладное искусство);

Прикладное искусство.