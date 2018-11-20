Центральную площадь Тулы украсит уникальная елка

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-20T10:23:18+03:00

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Сегодня, 20 ноября, на площади Ленина начался монтаж металлической конструкции, которая станет основой главной елки Тулы.

В связи с тем, что в этом году новогодняя столица России ёлку стали собирать раньше чем в прошлом году на неделю.

Конструкция осталась той же, произведена полная замена лапника. Пушистую красавицу украсят 5 тысяч новых игрушек. Новая светодинамическая иллюминация составлена из 250 цветов и оттенков. 70 программ освещения, которые будут сменяться каждые 15 минут.

Такого в Туле никогда не было.

Елка будет полностью готова к 25 числу. Она будет более яркая и пушистая. Высота - 32 метров. На ее установку и приобретение нового оборудования затрачено около 7 млн.

Такая елка есть только в Алма-Ате, в России таких нет. Елка полностью соответствует пожарной безопасности

Планируется что в ночь на Новый год елка удивит гостей и туляков особенным представлением. Каким - пока секрет

Появление такой гигантской красавицы – это своего рода чудо, которое творит команда специалистов, ответственная за устойчивую установку дерева, безопасность и его роскошное оформление. Установка уличных елок – это трудная и кропотливая работа, которую можно доверить только профессионалам.

Монтаж уличных елок включает:

- доставка деталей елки до места установки

- установка металлического каркаса

- сборка дерева, включая высотные работы с использованием спецтехники

- украшение елки

- демонтаж конструкции по завершению праздников.

Искусственная елка имеет ряд преимуществ перед живым деревом. Ее можно использовать несколько сезонов подряд, а это существенно экономит бюджет города. Ненатуральному дереву можно придать идеальную форму, в то время как елки, созданные природой, часто имеют некие погрешности во внешнем виде. Используя искусственные новогодние деревья, мы бережем леса от вырубки, это, пожалуй, одно из главных преимуществ.