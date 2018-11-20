Центральную площадь Тулы украсит уникальная елка
Сегодня, 20 ноября, на площади Ленина начался монтаж металлической конструкции, которая станет основой главной елки Тулы.
В связи с тем, что в этом году новогодняя столица России ёлку стали собирать раньше чем в прошлом году на неделю.
Конструкция осталась той же, произведена полная замена лапника. Пушистую красавицу украсят 5 тысяч новых игрушек. Новая светодинамическая иллюминация составлена из 250 цветов и оттенков. 70 программ освещения, которые будут сменяться каждые 15 минут.
Такого в Туле никогда не было.
Елка будет полностью готова к 25 числу. Она будет более яркая и пушистая. Высота - 32 метров. На ее установку и приобретение нового оборудования затрачено около 7 млн.
Такая елка есть только в Алма-Ате, в России таких нет. Елка полностью соответствует пожарной безопасности
Планируется что в ночь на Новый год елка удивит гостей и туляков особенным представлением. Каким - пока секрет
Появление такой гигантской красавицы – это своего рода чудо, которое творит команда специалистов, ответственная за устойчивую установку дерева, безопасность и его роскошное оформление. Установка уличных елок – это трудная и кропотливая работа, которую можно доверить только профессионалам.
Монтаж уличных елок включает:
- доставка деталей елки до места установки
- установка металлического каркаса
- сборка дерева, включая высотные работы с использованием спецтехники
- украшение елки
- демонтаж конструкции по завершению праздников.
Искусственная елка имеет ряд преимуществ перед живым деревом. Ее можно использовать несколько сезонов подряд, а это существенно экономит бюджет города. Ненатуральному дереву можно придать идеальную форму, в то время как елки, созданные природой, часто имеют некие погрешности во внешнем виде. Используя искусственные новогодние деревья, мы бережем леса от вырубки, это, пожалуй, одно из главных преимуществ.