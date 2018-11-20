В Туле обсудили дизайн-проекты дворов, которые будут благоустроены в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-20T09:55:32+03:00

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В администрации города Тулы состоялось заседание муниципальной общественной комиссии по обсуждению дизайн-проектов дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В ходе совещания жители ознакомились с предварительными дизайн-проектами дворовых территорий. В этот список вошли 77 объектов.

В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» произойдут изменения. Это включение дополнительного пункта работ в минимальный перечень, который уже включает асфальтирование междворовых проездов, установку лавочек, урн. В список добавлен ремонт подходов к подъездам. Эти работы выполняются для жителей бесплатно.