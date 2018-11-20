Проект "Тула - Новогодняя столица России" откроет ледовое шоу со звездами

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-20T09:41:45+03:00

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В пятницу, 7 декабря, - день старта проекта «Тула – Новогодняя столица России». В 19 часов на главной площади Тулы состоится открытие Губернского катка. Торжественная церемония организована по инициативе Губернатора Алексея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива».

На церемонию открытия приглашены прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Каток будет работать уже вторую зиму, и, как и в прошлый раз, его посещение будет бесплатным для всех желающих. В этом году на главной площади Тулы установят ледовую площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей.