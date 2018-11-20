В Щекинском районе на пожаре пострадал человек
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20 ноября в 01:35 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в п. 10 Лет Октября Щекинского района.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчёта.
По прибытии на место происшествия в 01:45, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 02:10.
Имеется пострадавший.
В результате происшествия полностью сгорела крыша, закоптились стены и потолок дома, выгорела комната, прогорело потолочное перекрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек.
Причина пожара устанавливается.