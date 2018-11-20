В Щекинском районе на пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-20T09:26:23+03:00

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20 ноября в 01:35 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в п. 10 Лет Октября Щекинского района.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчёта.

По прибытии на место происшествия в 01:45, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 02:10.

Имеется пострадавший.

В результате происшествия полностью сгорела крыша, закоптились стены и потолок дома, выгорела комната, прогорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек.

Причина пожара устанавливается.