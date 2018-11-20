В Тульской области пенсионерка проснулась в морге
Бабушку ошибочно посчитали мертвой
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В одной из деревень Щекинского района Тульской области пенсионерка проснулась в морге.
Иницидент произошел в минувшие выходные. Об этом сообщает ИА "Тульские новости".
В морг 88-летняя местная жительница попала после того, как родственница пришла ее проведать и обнаружила, что бабушка не дышит.
На место были вызваны полиция и "Скорая". Медики подтвердили факт смерти, после чего тело увезли в морг.
Однако, бабушка "ожила".
Проснувшуюся пенсионерку сотрудники соответствующей организации доставили обратно домой.
Сама женщина заявила, что не помнит событий этого дня.