В Тульской области пенсионерка проснулась в морге

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-20T09:02:34+03:00

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В одной из деревень Щекинского района Тульской области пенсионерка проснулась в морге.

Иницидент произошел в минувшие выходные. Об этом сообщает ИА "Тульские новости".

В морг 88-летняя местная жительница попала после того, как родственница пришла ее проведать и обнаружила, что бабушка не дышит.

На место были вызваны полиция и "Скорая". Медики подтвердили факт смерти, после чего тело увезли в морг.

Однако, бабушка "ожила".

Проснувшуюся пенсионерку сотрудники соответствующей организации доставили обратно домой.

Сама женщина заявила, что не помнит событий этого дня.